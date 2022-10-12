12.10.2022
19:46
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Якутия

Фотофакт: В Якутске нашли древнее дерево

12 октября в Якутске на карьере возле Сопки любви ученые раскопали окаменелое дерево. Возраст находки ученым ещё предстоит узнать.

Руководитель экспедиции, инженер-исследователь отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук РС(Я) Иннокентий Павлов:

— К нам поступило сообщение, что в карьере, возможно, нашли мамонтовую кость. Такие сообщения мы всегда проверяем. Поэтому сегодня мы здесь, на карьере, вместе с проводником Артуром Слепцовым и скалолазом Александром Спиридоновым провели в двух местах раскопки, взяли пробы грунта, извлекли фрагменты. В одном из случаев мы уже точно знаем, что это части окаменелого дерева. Эту находку мы передадим другим ученым, для которых она будет иметь значение, и те уже определят ее возраст и научную ценность.

Четыре окаменелости сохранили структуру дерева. Мне удалось подержать их в руках, надо сказать, весят они довольно прилично. При этом один уже в машине начал осыпаться.

Но даже про эту «неуникальную» находку стоит рассказать, считает научный сотрудник Института мерзлотоведения Розалия Иванова.

— В карьерах можно найти много интересного, вплоть до останков динозавров, — комментирует Розалия Никифоровна. — Буквально в прошлом году дети-участники экспедиции «Эллайаада» обнаружили кость плезиозавра в Табаге. Если бы их учитель Ноговицын П.Р. не научил их искать, им вряд ли бы удалось сделать такую находку.

Кстати, два из найденных сегодня фрагментов было решено передать на изучение школьникам.

Фото: автора
Источник: Татьяна Филиппова

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