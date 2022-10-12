Фотофакт: В Якутске нашли древнее дерево

12 октября в Якутске на карьере возле Сопки любви ученые раскопали окаменелое дерево. Возраст находки ученым ещё предстоит узнать.

Руководитель экспедиции, инженер-исследователь отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук РС(Я) Иннокентий Павлов:

— К нам поступило сообщение, что в карьере, возможно, нашли мамонтовую кость. Такие сообщения мы всегда проверяем. Поэтому сегодня мы здесь, на карьере, вместе с проводником Артуром Слепцовым и скалолазом Александром Спиридоновым провели в двух местах раскопки, взяли пробы грунта, извлекли фрагменты. В одном из случаев мы уже точно знаем, что это части окаменелого дерева. Эту находку мы передадим другим ученым, для которых она будет иметь значение, и те уже определят ее возраст и научную ценность.

Четыре окаменелости сохранили структуру дерева. Мне удалось подержать их в руках, надо сказать, весят они довольно прилично. При этом один уже в машине начал осыпаться.

Но даже про эту «неуникальную» находку стоит рассказать, считает научный сотрудник Института мерзлотоведения Розалия Иванова.

— В карьерах можно найти много интересного, вплоть до останков динозавров, — комментирует Розалия Никифоровна. — Буквально в прошлом году дети-участники экспедиции «Эллайаада» обнаружили кость плезиозавра в Табаге. Если бы их учитель Ноговицын П.Р. не научил их искать, им вряд ли бы удалось сделать такую находку.

Кстати, два из найденных сегодня фрагментов было решено передать на изучение школьникам.