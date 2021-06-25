Дневник навигации ЛОРПа: Флот выходит с Вилюя на Лену

На фото Сергея Балушкина: теплоход «Ульяна Громова», р.Марха

По состоянию на 25 июня в эксплуатации находятся 169 единиц флота ПАО «ЛОРП». Подходит к завершению Вилюйская операция. На Вилюй отправлено 108,2 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов. Продолжается доставка щебня с устья Вилюя на Кысыл-Сыр. На данный участок привлечён мелкосидящий флот. Ответственно трудятся экипажи теплоходов «РТ-475», «РТ-484», «БТК-610», «СК-2034», «СК-2032», буксиры проектов Р-33 и 1741. Полностью доставлены топливно-энергетические и строительные грузы для Верхне-Вилюйского и Нюрбинского улусов. Флот завершил выгрузку и сегодня крайний состав из п.Жархан на р.Марха вышел на Вилюй, выполнив все договорные обязательства.

В Сангары доставлен весь запланированный газоконденсатного топлива на депонацию для дальнейшей отправки в арктическую зону. Сегодня в 4.30 ч в Сангары прибыл т/х «Семен Дежнев» с крайним объемом газоконденсата.

На фото Владимира Намитова: теплоход «Семён Дежнев», р.Лена

Флот пароходства, осадка которого уже не позволяет работать на Вилюе, вышел на центральную магистраль Лены и направляется вверх. Продолжают работать на верхнем участке – «СК-2021», «Таюра», «Зея», «Валентин Вычужин», нефтеналивные суда – «Ерофей Хабаров» и «Ермак Тимофеевич».

На всём протяжении участка от Киренска до Быкова Мыса уровни воды на Лене составляют порядка 5-ти метров, на р.Алдан – 4,5 метра. Пока глубины рек позволяют работать, речникам необходимо выполнить договорные обязательства на средней и верхней Лене.

На фото Вячеслава Фролова: танкер «Капитан Спиридонов», п.Кысыл Сыр

В круглосуточном режиме трудятся коллективы Управления по эксплуатации флота под управлением Юрия Бадина, Службы движения флота – Михаила Константинова, Технического управления связи и радионавигации – Александра Хабарова, обеспечивающие оперативное управление флотом, расстановку крановой механизации, бесперебойную работу навигационного оборудования и устойчивую связь. Подходит к завершению первый тур навигации, совсем скоро флот направится в Арктику для выполнения Северного завоза.