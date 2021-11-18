Бясь-Кюёль: Юрий Трутнев и Айсен Николаев проверили качество построенных домов

В рамках поездки в Республику Саха (Якутия) Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыл в якутское село Бясь-Кюёль, пострадавшее в результате перехода на населённый пункт лесного пожара.

Вице-премьер ознакомился с проведёнными восстановительными работами в селе, в том числе с завершением строительства индивидуальных жилых домов.

«Главное, что люди довольны качеством построенного жилья. Более того, когда их спросил, есть ли какие-то недоделки, хозяйка дома оглянулась так удивленно и сказала: «Недоделок то и нет». Здорово, что за 2,5 месяца проведена такая работа. Построено 34 дома, дома той же площади, что и были. Никаких жалоб, никаких замечаний не возникало. Я хочу поблагодарить компанию «АЛРОСА», компанию «Роснефть», которые помогли профинансировать строительство домов. Поэтому мы можем говорить о том, что посёлок восстановлен. Должны ещё здесь эту работу завершить. Должна быть построена школа, должен быть построен досуговый центр, поторопим наших коллег из федерального правительства, чтобы они эту работу выполнили. Но в целом людям есть, где жить в морозы. Когда мы стояли здесь, на пепелище, через 2 месяца должны были морозы начаться, задача выглядела непростой. Сейчас я могу сказать о том, что она решена» — сказал Юрий Трутнев.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, к сезону лесных пожаров 2022 года республика должна начать подготовку уже сейчас.

«Благодаря поручениям президента страны Владимира Путина и его полномочного представителя на Дальнем Востоке Юрия Трутнева сегодня у нас кратно выросло финансирование следующего года по лесопожарным мероприятиям. Уверен, что мы сейчас должны провести большую организационную работу: это и набор дополнительных штатных единиц авиадесантной службы, и закупка техники, и подготовка плана тушения пожаров. Главное, мы должны провести работу по профилактике лесных пожаров уже этой весной, чтобы минимизировать человеческий фактор. Летом, когда придёт сезон сухих гроз, мы должны быть максимально готовы для того, чтобы оперативно работать по тушению пожаров» — сказал он.

Напомним, что в начале августа из-за перехода лесного пожара на территорию населённого пункта Бясь-Кюёль огнём было полностью уничтожено 32 жилых дома, из них 6 многоквартирных и 26 индивидуальных домов. 38 семей утратили жильё, общее количество пострадавших граждан составило 191 человек. Большая часть сельчан, утративших жилые помещения, пожелали построить индивидуальные жилые дома на своих участках, четыре семьи решили получить денежную компенсацию.

На месте строительства домов проведены инженерно-геологические изыскания и разработана проектная документация девяти типовых индивидуальных жилых домов из массивных деревянных стеновых панелей. Производителями домокомплектов из МХМ-панелей определены местные предприятия ООО «АЛМАС» и ООО «Саха Лес». Изготовление и поставка МХМ-панелей началась с 17 августа, последний домокомплект выпущен и поставлен 26 сентября.

В рекордно короткие сроки местными строительными организациями были построены 34 благоустроенных индивидуальных жилых дома.

На строительство домов были привлечены девять подрядных организаций и более 200 человек. 28 сентября 2021 года состоялся ввод первого дома с вручением ключей семье. 18 октября 2021 года введены в эксплуатацию и переданы собственникам все 34 благоустроенных индивидуальных жилых дома.

В микрорайоне «Кэскил» с. Бясь-Кюёль выполнена расчистка территории, отсыпка с вертикальной планировкой, восстановлено газоснабжение и электроснабжение. В селе восстановлен 1 км улично-дорожной сети с устройством водопропускных труб и построен мост через р. Ойуун, 0,7 км сетей газоснабжения, 2,2 км линии электропередач с уличным освещением, 5,3 км забора и 7,5 км волоконно-оптической линии связи.

Проведена работа по приобретению сельскохозяйственной техники взамен уничтоженной пожаром. На сегодня из 8 единиц пострадавшими гражданами приобретено 6: Синтай-244 – 2 ед., МТЗ-82.1. – 3 ед. (при этом 3-й МТЗ приобретен взамен 3-х тракторов другого класса), автоцистерна на базе Газон-Некст – 1 ед.

Восстановлены сельскохозяйственные постройки, коровники населения, это 9 скотопомещений, в т.ч. один животноводческий комплекс крестьянского хозяйства «Атамай» (ИП Петрова А.А.) мощностью на 100 голов КРС, с молочным блоком и модульной котельной (комплекс укомплектован автопоилками, стойловым оборудованием, системой навозоудаления, оснащён системой машинного доения и первичной обработки молока (мощностью 300 тн. молочной продукции в год)). Площадь объекта – 1 100 кв.м.

В натуральном виде возмещены погибшие сельскохозяйственные животные и птица жителей, а также в целях обеспечения устойчивой зимовки скота и лошадей Министерством сельского хозяйства РС(Я) будет доставлено всего 1 044 тонн сена, фактически уже завезено около 400 тонн.

Для восстановительных работ были привлечены более 80 млн. руб. средств государственного бюджета РС (Я) и 230 млн. руб. добровольных пожертвований крупных промышленных компаний (АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «ТаасЮряхНефтегазодобыча», АО «Полюс Алдан»).

Жителям с. Бясь-Кюёль, признанным пострадавшими в результате природных пожаров из средств государственного бюджета РС (Я) были оказаны меры социальной поддержки в общем объеме 12,1 млн. рублей.

По поручению Президента РФ В.В. Путина 127 детей из с. Бясь-Кюёль были направлены в федеральные детские центры на отдых и оздоровление, также для жителей села нуждающихся в реабилитации были организованы выезды в федеральные лечебно-реабилитационные центры.

Производятся компенсационные выплаты за утрату хозяйственных построек (бани, гаражи, мастерские и летние дома.) на основании предоставленных жителями заявок с обосновывающими документами приобретенных строительных материалов (чеки, квитанции, договора). Количество получателей 39 человек с общей суммой компенсационных выплат 14,4 млн. руб.

В этом году пожароопасный сезон в Якутии отличался наибольшей горимостью. Для защиты лесов сплотилась вся Якутия. Многие якутяне стали членами добровольческого движения, помогавшего тушить пожары. В целях поощрения граждан, принявших активное участие в деле тушения лесных пожаров в 2021 году Указом Главы Республики Саха (Якутия) был утвержден памятный знак «Участник тушения лесных пожаров 2021 года». На сегодня знаками отмечено 885 человек, до конца года планируется наградить порядка 20 тыс. граждан.