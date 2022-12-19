Альберт Семенов о Послании главы Якутии Госсобранию (Ил Тумэн)

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов прокомментировал ежегодное Послание главы Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):

— В ежегодном послании Госcобранию (Ил Тумэн) РС(Я) наш Ил Дархан Айсен Сергеевич Николаев, как и в предыдущие годы, озвучил стратегические направления развития республики и основные векторы деятельности нашего парламента, правительства и органов местного самоуправления. Глава Якутии в своем Послании никогда не оставляет без внимания ни одну из сфер жизнедеятельности республики, а особое внимание традиционно уделяет социальной сфере.

Объявляя наступающий год в республике Годом труда, Айсен Сергеевич отметил, что «только ставя во главу угла жизнеутверждающий труд, мы сможем добиться светлого будущего для своего народа, для нашей республики и всей страны». Для этой цели нам необходимо принять необходимые меры для укрепления в обществе отношения к труду и повышения престижа труда. Так, 50 лучших тружеников Якутии смогут получить премии главы Республики Саха (Якутия) в размере 250 тысяч рублей. Такую же премию в размере 100 тысяч рублей смогут получить и 36 лучших педагогов-наставников республики.

Помимо этого, как отметил глава, необходимо произвести индексацию заработной платы «неуказных» категорий работников на уровень не меньше роста МРОТ и предусмотреть допфинансирование для выравнивания зарплаты отдельных категорий квалифицированных работников бюджетной сферы.

Что касается развития нашей столицы, то, как озвучил глава региона, к концу 2023 года в Якутске будет построено 5 новых школ. В том числе вкладом города в дело воспитания наших юношей в духе патриотизма, чести и верности долгу станет окончание строительства нового учебного корпуса с интернатом для кадетской школы. Еще одним подарком городу станет новый физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и бассейном, построенный по программе «Газпром — детям». Помимо этого, в грядущем году в Якутске будет введен онкологический центр.

Глава Республики Саха (Якутия) в своем Послании подчеркнул, что городу необходимо наращивать темпы по благоустройству дворовых территорий. В 2023 году на ремонт дворов в Якутске направят рекордные 450 млн рублей. Из них 150 миллионов будет направлено из регионального бюджета, еще 150 миллионов предусмотрено в муниципальном бюджете. Такая же сумма будет выделена по программе «1000 дворов».

Также он поручил обратить внимание на строительство спортивных и социальных объектов к VIII Международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в Якутске в 2024 году. Помимо этого, Айсеном Сергеевичем Николаевым поручено установить в городе стелу города трудовой доблести, в связи с присвоением Якутску почетного звания «Город трудовой доблести».

Также в этом году в своем Послании наш Ил Дархан озвучил задачи по усилению мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. И это очень важно. Необходимо сформировать срочный план реальных действий, чтобы оказать поддержку тем, кто сегодня в этом особенно нуждается.

Якутская городская Дума будет взаимодействовать с Окружной администрацией, правительством Якутии, Госсобранием (Ил Тумэн) РС(Я) и общественностью города Якутска для реализации всех поставленных задач. Уверен, что задачи, озвученные в сегодняшнем обращении главы Республики Саха (Якутия) Госсобранию (Ил Тумэн) РС(Я) станут еще одним шагом к процветанию нашей республики и ее столицы — города Якутска.