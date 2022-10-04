Айсен Николаев: затраты на строительство Ленского моста пересмотрят

Власти Якутии решили пересмотреть техническую документацию на возведение Ленского моста, стоимость которого выросла из-за скачка цен на стройматериалы. После изменения проекта затраты на строительство должны составить не более 120 млрд рублей без НДС, сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев.

«Сейчас находимся в стадии уточнения технической документации, потому что стоимость значительно выросла, причины известны. Поэтому мы сейчас по поручению заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина ведем работу с проектантами, госэкспертизой по оптимизации проектных решений не в ущерб качеству, но для того, чтобы в определенные параметры вписались — не более 120 млрд рублей без НДС», — сказал Николаев.

Он уточнил, что после изменения проекта будет решаться вопрос о финансировании строительства. «Мы всегда говорили и настаивали, что проект может быть реализован при поддержке из федерального бюджета не менее 50%», — сказал глава республики.

В марте Николаев в интервью ТАСС сообщал, что власти Якутии ожидают роста стоимости строительства мостового перехода через реку Лену из-за удорожания стройматериалов. В 2021 году стоимость строительства оценивалась в 80 млрд рублей.

Кроме того, Николаев называл «диким» предложение Минфина РФ по финансированию строительства моста через Лену, которое предполагало выделение 33% средств из регионального бюджета, 33% — из федерального бюджета и 33% — за счет частных партнеров.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма». Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.