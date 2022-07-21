Айсен Николаев: Второй день в республике работает Юрий Трутнев

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Второй день в республике работает заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Петрович Трутнев.

В первой половине дня с Юрием Петровичем проверили ход комплексной застройки квартала «Звёздный». Появление таких проектов позволит стабилизировать цены на рынке жилья и максимально быстро реализовать программу переселения граждан из аварийного жилого фонда. Еще один плюс — люди смогут приобретать тут квартиры, используя все существующие меры поддержки, например, дальневосточную и семейную ипотеку.



В IT-парке ознакомились с работой наших разработчиков. Ребята представили нам свои уникальные программы и разработки. Я уверен, что благодаря поддержке со стороны правительства страны, проекты якутских разработчиков получат ещё более мощное развитие и смогут использоваться в других регионах. Молодцы!



В конце дня Юрий Петрович провел совещание по пожароопасной и паводковой обстановке на территории республики. По итогам совещания министерствам и ведомствам РФ поручено: