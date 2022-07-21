21.07.2022
19:26
163

Якутия

Айсен Николаев: Второй день в республике работает Юрий Трутнев

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Второй день в республике работает заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Петрович Трутнев.
В первой половине дня с Юрием Петровичем проверили ход комплексной застройки квартала «Звёздный». Появление таких проектов позволит стабилизировать цены на рынке жилья и максимально быстро реализовать программу переселения граждан из аварийного жилого фонда. Еще один плюс — люди смогут приобретать тут квартиры, используя все существующие меры поддержки, например, дальневосточную и семейную ипотеку.


В IT-парке ознакомились с работой наших разработчиков. Ребята представили нам свои уникальные программы и разработки. Я уверен, что благодаря поддержке со стороны правительства страны, проекты якутских разработчиков получат ещё более мощное развитие и смогут использоваться в других регионах. Молодцы!


В конце дня Юрий Петрович провел совещание по пожароопасной и паводковой обстановке на территории республики. По итогам совещания министерствам и ведомствам РФ поручено:

  • внести предложения по решению вопроса строительства защитной дамбы в городе Верхоянске;
  • продолжить работу по поддержке регионов Дальнего Востока в вопросах борьбы с лесными пожарами;
  • рассмотреть механизмы поддержки деятельности гидрометеослужб регионов, в особенности в труднодоступных территориях;
  • Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики поручено реализовать проект строительства многофункционального комплекса в с. Бясь-Кюель Горного улуса.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх