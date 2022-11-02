Айсен Николаев встретился с и.о. главы Амгинского улуса

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev: Провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Амгинского улуса Степаном Николаевичем Кузьминым. Обсудили важные вопросы дальнейшего развития улуса, в числе которых итоги кормозаготовительной кампании, строительство дорог, электрообеспечение района и оказание помощи военнослужащим и их семьям.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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