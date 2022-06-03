Айсен Николаев встретился с гендиректором Фонда перспективных исследований

2 июня состоялась встреча Главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором Фонда перспективных исследований Андреем Григорьевым. Стороны обсудили возможные перспективы сотрудничества и содействия реализации программ по развитию научно-технического потенциала Республики Саха (Якутия), импортозамещению и реализации проектов НОЦ «Север». «Цель деятельности Фонда – это содействие осуществлению научных исследований, в том числе в интересах обороноспособности страны и безопасности государства. Фонд может стать важным партнёром республики по реализации проектов по импортозамещению, развитию внеаэродромной авиации и реализации проектов научно-образовательного центра «Север», – сказал Айсен Николаев. Сотрудники Фонда ознакомятся с технологическими проектами НОЦ «Север» и деятельностью научных организаций республики.

Фото: Андрея Сорокина Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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