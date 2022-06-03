Айсен Николаев встретился с гендиректором Фонда перспективных исследований
2 июня состоялась встреча Главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором Фонда перспективных исследований Андреем Григорьевым.
Стороны обсудили возможные перспективы сотрудничества и содействия реализации программ по развитию научно-технического потенциала Республики Саха (Якутия), импортозамещению и реализации проектов НОЦ «Север».
«Цель деятельности Фонда – это содействие осуществлению научных исследований, в том числе в интересах обороноспособности страны и безопасности государства. Фонд может стать важным партнёром республики по реализации проектов по импортозамещению, развитию внеаэродромной авиации и реализации проектов научно-образовательного центра «Север», – сказал Айсен Николаев.
Сотрудники Фонда ознакомятся с технологическими проектами НОЦ «Север» и деятельностью научных организаций республики.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий