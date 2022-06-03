03.06.2022
08:54
124

Якутия

Айсен Николаев встретился с гендиректором Фонда перспективных исследований

2 июня состоялась встреча Главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором Фонда перспективных исследований Андреем Григорьевым.

Стороны обсудили возможные перспективы сотрудничества и содействия реализации программ по развитию научно-технического потенциала Республики Саха (Якутия), импортозамещению и реализации проектов НОЦ «Север».

«Цель деятельности Фонда – это содействие осуществлению научных исследований, в том числе в интересах обороноспособности страны и безопасности государства. Фонд может стать важным партнёром республики по реализации проектов по импортозамещению, развитию внеаэродромной авиации и реализации проектов научно-образовательного центра «Север», – сказал Айсен Николаев.

Сотрудники Фонда ознакомятся с технологическими проектами НОЦ «Север» и деятельностью научных организаций республики.

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх