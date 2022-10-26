Айсен Николаев встретился с Андреем Борисовым

Об усилении роли учреждений культуры и искусства республики в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи, просветительской работе среди населения речь шла на встрече главы Якутии Айсена Николаева с государственным советником республики Андреем Борисовым.

Глава обратил внимание на то, что вектором деятельности учреждений культуры и искусства является укрепление государственности, гражданственности, духовной опоры народа.

Напомним, в своем Послании Айсен Николаев поставил задачу преобразования в духовно-культурной сфере республики.

Андрей Борисов доложил главе о проектах Института геокультурного развития. Стороны обсудили вопросы становления единой системы сохранения и развития эпического наследия, в которую уже включены Дома Олонхо районов республики. Ведущим центром этой системы станет строящийся Арктический центр эпоса и искусств.

Также на встрече остановились на плановых мероприятиях, приуроченных к 100-летию ЯАССР. Так, в Музее Победы на Поклонной горе Москвы якутяне отдадут дань памяти защитникам Отечества. По словам Андрея Борисова, проведение мероприятия не требует дополнительных финансовых затрат.