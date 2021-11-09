Айсен Николаев встал на защиту поликлиники Удачного

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Мирнинский район уделил особое внимание вопросам комплектации кадров больницы города Удачный, который является важным центром алмазодобычи.

«Есть проблемы, связанные с большим количеством неиспользуемых на сегодня площадей, а также вопросы по привлечению медицинских кадров. Безусловно, Минздрав республики должен принять меры для повышения комплектации медицинскими кадрами. Муниципалитет должен помочь с жильём для медицинских работников. Это крайне важно, особенно сейчас, в период пандемии», – отметил глава республики.

Айсен Николаев отклонил прозвучавшее предложение закрыть поликлиническое отделение больницы города Удачный. «С одной стороны, это целесообразно экономически, но с точки зрения защиты здоровья людей, конечно же, это неправильно. Это предложение сегодня отклонено. Дал поручение по появлению новых видов медицинской помощи, в том числе и по профилактике заболеваний и реабилитации. Это актуально сейчас в условиях, когда необходима реабилитация после коронавируса», – сказал Айсен Николаев.