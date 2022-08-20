20.08.2022
17:45
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Якутия

Айсен Николаев возложил цветы памятнику Матерям победителей в Москве

Сегодня, 20 августа, глава Якутии Айсен Николаев возложил цветы к памятнику «Матерям победителей» в московском парке «Патриот». Мероприятие состоялось в рамках рабочей программы главы региона на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«Мать защитника Отечества – особый образ для народа России. В Якутске есть памятник Матери, прообразом которого стала наша соотечественница Феврония Николаевна Малгина из таёжного села Баяга, проводившая на фронт пятерых сыновей. Ни один из них так и не вернулся домой с полей Великой Отечественной войны. Подвиг матерей – величайший символ несгибаемого духа нашего народа. Его важно помнить и чтить, особенно сейчас, когда матери вновь провожают сыновей на защиту нашей родины», — сказал Айсен Николаев во время церемонии.

Монументальная девятиметровая композиция-памятник «Матерям победителей» находится в храмовом комплексе Главного храма Вооружённых Сил России Собора Воскресения Христова в подмосковном парке «Патриот». Памятник представляет собой женскую фигуру, закрывающую лицо руками. Внутри скульптуры символ вечной любви и памяти – свеча, зажженная от Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Главный военно-технический форум страны «Армия-2022» уже в восьмой раз проходит с 15 по 21 августа в парке «Патриот». Форум «Армия» – это площадка для демонстрации новейших видов оружия, заключения крупных государственных контрактов между странами и корпорациями. На форум приглашены делегации и предприятия промышленности из 129 стран. В их числе Беларусь, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан. Одновременно с форумом пройдет конференция по международной безопасности.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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