Айсен Николаев: В Якутии завершена частичная мобилизация

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В республике завершена частичная мобилизация. Сейчас самая большая поддержка, которую мы можем оказать дома нашим бойцам – это поддержать их семьи. Сегодня на совещании обсудили комплекс мер по данному направлению. В числе многого прочего:

Работу по перечислению единовременной выплаты в 200 тысяч рублей нужно завершить в ближайшие дни.

Необходимо постоянно контролировать вопросы социальных льгот детям военнослужащих, а также бесплатное питание в школах, освобождение от платы за детские сады и стипендии студентам. По этим вопросам, особенно в районах, есть некоторые задержки. Они должны быть оперативно устранены в ближайшие дни.

Помогаем нашим раненым военнослужащим, которые находятся на лечении в разных городах. Во-первых, необходимо вести работу по уточнению списков наших земляков в госпиталях. Во-вторых, обеспечить дополнительную помощь в лечении. Лечение в госпиталях хорошее, но бывают случаи, когда требуется такая помощь. В разных городах, где лечатся наши бойцы, есть большое количество якутян, которые по зову сердца, безвозмездно готовы помогать — например, приготовить и привезти домашнюю еду, вещи первой необходимости. Поручил Единому координационному центру помочь людям в этом благородном деле.

Необходимо продолжать решать вопросы материально-технического снабжения бойцов. Наши военнослужащие и их семьи — наша общая забота!