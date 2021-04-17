Айсен Николаев в Иенгре посетил проблемную стройку

В селе Иенгра во время рабочей командировки в Нерюнгринский район глава Якутии Айсен Николаев посетил проблемную стройку 26-квартирного четырехэтажного жилого дома. Объект возводится по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

По информации главы села Ольги Игнатенко, подготовка площадки ведется с 2019 года – на месте строительства вырыт котлован. Местной администрацией выделен участок, подведены энергомощности для работ. На данный момент работы приостановлены — застройщик ООО «Легион ГРК» находится в предбанкротном состоянии.

По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья администрацией села также определены участки для строительства трех домов рядом с проблемным домом.

После обсуждения ситуации Айсен Николаев рекомендовал расторгнуть договор с нерадивым застройщиком, отработав юридические вопросы с Минстроем региона.

В ходе осмотра площадки глава республики пообщался с местными жителями и дал разъяснения о механизмах реализации региональной программы переселения из ветхого и аварийного жилья, подробно остановившись на возможности денежных выплат за аварийное жилье для тех, кто планирует переезд или самостоятельное приобретение жилья.

На волнующий местных жителей вопрос о строительстве приспособленного для сельских условий строительства малоквартирного жилья глава поселка Ольга Игнатенко сообщила, что проекты по строительству трех домов на соседней площадке учитывают запросы сельской местности. ПК «Монтажник», который выступит застройщиком объхекта, планирует построить три жилых дома – два 14-квартирных и один 23-квартирный. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации. После завершения проектирования документация будет направлена на государственную экспертизу.

В целом по Нерюнгринскому району в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы» включено 186 многоквартирных домов (МКД), общей площадью более 81 тыс. кв. метров. В том числе 60 МКД в Нерюнгри, 71 в поселке Чульман, 26 в Иенгре, 12 в поселке Беркакит, 10 в селе Большой Хатыми, и 7 в поселке Серебряный Бор. Все они признаны аварийными в период с января 2012 по январь 2017 года.