Айсен Николаев: в Батагае ситуация остаётся напряжённой

Глава Республики провел совещание с правительством Республики Саха (Якутия) по ликвидации последствий дождевого паводка в Верхоянском и Кобяйском районах.

Ситуация остаётся напряжённой, так в Батагае сегодня уровень воды превысил критическую отметку.

По итогам совещания всем ведомствам дан ряд поручений, основные из которых:

🔹В тех населенных пунктах, от куда вода полностью ушла, незамедлительно разворачивать восстановительные работы.

🔹До конца завтрашнего дня создать оперативный штаб по восстановлению населенных пунктов и ликвидации последствий дождевого паводка.

🔹Все работы по ликвидации последствий паводка должны быть завершены не позднее 30 сентября.

🔹Серьезная задача поставлена перед Министерством ЖКХ и энергетики. До 1 сентября необходимо обеспечить готовность всех населенных пунктов к отопительному сезону и произвести просушку угля.

🔹Серьезное внимание поручил уделить сельскому хозяйству. Дал задание создать оперативный штаб по кормозаготовительной кампании в Верхоянском районе. Главная задача — разворачивание сенокоса на дальних участках. Необходимо обеспечить проезды к угодьям, которые сейчас перемыты.

🔹 Министерству труда и социального развития поручено отработать по выплатам, вплоть до помощи в сборе документов. Особое внимание уделить социально незащищенным слоям населения.

🔹У многих селян нет документов на пострадавшее имущество. Надо защитить интересы граждан и решить эти вопросы.

🔹Полностью обеспечивать всем необходимым — питьевой водой, хлебом и медикаментами жителей пострадавших от паводка поселений.

🔹Четко отработать предоставление гражданами документов на получение выплат. Поручил командировать группу сотрудников МФЦ для приема документов от населения. В малых селах это невозможно сделать электронно. В течение двух недель работа по сбору заявлений должна быть закончена, люди должны начать получать положенные выплаты.

Ночью связывались с главой МЧС Российской Федерации Александром Вячеславовичем Куренковым. Он поддержал мою просьбу, и в ближайшие дни на территорию республики прибудет большой грузовой вертолёт МИ- 26. Вертолет будет работать по ликвидации последствий наводнения в Верхоянском районе.