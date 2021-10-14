14.10.2021
01:52
77

Якутия

Айсен Николаев в Абыйском улусе. Лучшие фото

13 октября глава Якутии работал в Абыйском улусе. Судя по фото, Айсен НИКОЛАЕВ находился в прекрасном расположении духа. Трудно поверить, что за день до этого он повышал голос на подчиненных и даже стучал кулаком по столу.

Правительственная делегация работала в поселке Белая Гора и труднодоступном селе Кэбэргэнэ.

В районном центре руководитель республики ознакомился с ходом реконструкции аэропорта и порядком организации перевозок продовольственных товаров малой авиацией.

В Белой Горе Айсен Николаев провел совещание по социально-экономическому развитию района и принял участие в открытии торгово-логистического центра.

В селе Кэбэргэнэ глава республики посетил социально значимые объекты, в том числе и новую врачебную амбулаторию.

Фото: Андрея СОРОКИНА, ЯСИА и ватсап.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх