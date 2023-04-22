Айсен Николаев: Снег как лежал, так и лежит…

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Буквально вчера руководство города отчиталось, что со всех образовательных учреждений города снег вывезен. Но мне написали с 31 школы с просьбой взять под контроль вывоз снега из территории школы. Сегодня по пути на работу решил проверить, как обстоят дела на самом деле.

Посмотрел территории нескольких детских садов и школ — снег как лежал, так и лежит. Заехал и в саму 31 школу. Снег убирается силами родителей и работников школы, на заявки вывезти снег — реакции нет. И это в самом центре города.

Тут же вызвал первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Дмитриевича Садовникова и мэра города Евгения Николаевича Григорьева. Поручил вести работу 24/7, увеличить количество сил и средств и в кратчайшие сроки решить проблему.