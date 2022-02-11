Айсен Николаев: С утра посетил Томмот

В своих аккаунтах в соцсетях глава Якутии сообщил:

С утра посетил Томмот. Рад, что он не стоит на месте и развивается. Недавно начало работать золотодобывающее предприятие на базе месторождения «Северное». Здесь будет добываться и перерабатываться золотосодержащая руда с производством золота и серебра мощностью не менее 1,3 тонн золота в год. Уже ведутся масштабные опытно-промышленные работы, создано более 200 рабочих мест.

Развитие любого района должно за собой нести благополучие для его жителей. На совещании по социально-экономическому развитию Алданского района, которое я провел в Томмоте, рассмотрели многие важные вопросы, в том числе газификацию, переселение граждан из ветхого жилья и строительство новых социальных объектов.

Как вы знаете, Указом Президента России городу Алдан присвоено звание «Город трудовой доблести». В ознаменование этого значимого события планируется установка стелы «Город трудовой доблести». Место установки памятной стелы с упоминанием трудовой истории города и имен тружеников тыла выбрано по итогам народного голосования. В мае Всероссийская конкурсная комиссия должна утвердить точное местоположение стелы. Во время моей командировки в Алдан в 2018 году, я посетил детский сад «Дельфин» в микрорайоне «Солнечный». Тогда сад располагался в старом, ветхом здании. Выслушав просьбы родителей и воспитателей, я поручил построить новое, отвечающее всем требованиям здание детского сада. Сегодня я был очень рад увидеть, что работа завершена — совсем скоро сад на 120 мест примет своих маленьких воспитанников.