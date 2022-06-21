Айсен Николаев проверил объекты благоустройства родного села



Глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства объектов благоустройства в селе Верхневилюйск. Вместе с главой села Максимом Силигияновым он побывал на стройплощадках набережной и парка культуры и отдыха.

«Люди сейчас нуждаются не только в работе и жилье, но и в окружающей комфортной среде. Это касается не только крупных городов, а также и поселков и сёл. Очень хорошо, когда главы муниципалитетов это понимают и стараются работать в этом направлении. С этой точки зрения администрации Верхневилюйска и Верхневилюйского улуса сделали несколько хороших проектов, участвовали в конкурсах, привлекли федеральные и республиканские средства, а также сами вложили немало средств. И вот сейчас здесь уже на завершающей стадии несколько крупных объектов по благоустройству», — отметил Айсен Николаев.



Озеро Куорамыкы в последние годы очищено, отсыпано песком, здесь будет зона отдыха для жителей села. Работы по благоустройству набережной ведутся по графику, готовность составляет 90%. Подрядчик закупил необходимые материалы и изготовил все малые архитектурные формы. В скором времени на объекте установят тротуарные плиты и резиновое покрытие для детской игровой площадки.

Детская площадка построена на сваях детского сада, которые были заложены ещё в советские времена. В разработке проекта приняла участие не только общественность, но и сами дети. Так, рисунки на площадке сделали учащиеся Верхневилюйской художественной школы.



Также в селе ведут работы по благоустройству Парка культуры и отдыха. Сейчас на объекте строят архитектурные формы, асфальтированные дорожки для пеших прогулок протяжённостью свыше 2 км, проведено освещение.



