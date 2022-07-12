Айсен Николаев провел заседание по обстановке с лесными пожарами

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В Усть-Мае провел заседание КЧС республики по оперативной обстановке с лесными пожарами на территории Усть-Майского и Алданского районов. В Усть-Майском районе действует 16 лесных пожаров, в Алданском — 9. Это значительно меньше, чем в прошлом году, но на сегодняшний день это самые горимые территории в республике. На заседании рассмотрели оперативные вопросы по развертыванию дополнительных сил и тушению действующих лесных пожаров с учётом сохраняющейся сухой, жаркой погоды на территории Усть-Майского и востоке Алданского районов. Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить в районах увеличения количества и площадей лесных пожаров. Ситуация будет держаться на постоянном контроле.