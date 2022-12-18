18.12.2022
10:41
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Якутия

Айсен Николаев посетил вернувшегося с СВО солдата

Глава республики Айсен Николаев в Ленске побывал в гостях у многодетной семьи Никитиных.

Глава семьи Василий Юрьевич осенью был призван в армию. После лечения от полученного ранения, вернулся домой. Сильный и мужественный человек, Василий рассказал о службе, о своих друзьях. Делится, что наши земляки пользуются большим уважением среди солдат, меткие стрелки и охотники. Они все чувствуют поддержку республики и всех якутян. После Нового года Василий хочет вернуться на фронт к своим боевым товарищам, очень за них переживает и ежедневно находится на связи с ними.

Ирина Анатольевна и Василий Юрьевич воспитывают шестерых детей. Старшая дочь Виктория – ученица 9 класса лет, а самому младшему Толе 3 года. Прекрасная семья, где царит счастье и любовь.

Семья недавно переехала в частный дом — конечно, работы по хозяйству непочатый край. Ирина Анатольевна делится, что им очень помогают земляки и лично глава района.

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