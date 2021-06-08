Айсен Николаев посетил уникальную школу в Татарстане

Глава Якутии Айсен Николаев и ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе посетили школу «Адымнар» в Татарстане.

Напомним, что первый полилингвальный образовательный комплекс с углубленным изучением русского, татарского и английского языков открыли в Казани в прошлом году.

Образовательный комплекс создан на базе казанской школы № 165 по личной инициативе Минтимера Шаймиева, первого президента Татарстана. До 2022 года в республике планируют запустить шесть подобных объектов.

Директор школы Айдар Шамсутдинов провёл экскурсию по зданиям полилингвальной школы на 1224 места, интерната, билингвального корпуса на 800 мест. Айсен Николаев осмотрел многофункциональный спортивный зал, бассейн, творческие мастерские, научные лаборатории, видео- и звукозаписывающую студию и библиотеку.

Помимо них, в комплекс входят реконструированная начальная школа на 480 мест, детские сады. Все здания введены в эксплуатацию в течение года. Сейчас также строится загородный центр дополнительного образования, который будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы.

Сегодня в школе обучаются 3 тысячи детей. Преподавание отдельных предметов в школе ведется на английском языке: начиная с третьего класса – музыки и технологии, с седьмого класса – биологии, географии и математики. Комплекс ориентирован на то, чтобы дать детям не просто конкурентное образование, но и привить бережное отношение к государственным языкам республики.

Айсен Николаев высоко оценил опыт Татарстана в развитии полилингвального образования и выразил уверенность, что перенять эти компетенции Татарстана могут и другие регионы.

«Адымнар» является школой– транслятором достижений многовековой культуры Татарстана, мы бережно воспитываем отношение любви к родному языку и языку соседа. Мы транслируем на регионы систему по сохранению региональных языков, используя инструментарий, который наработан ЮНЕСКО. У нас также есть интересный опыт по изучению иностранных языков и преподаванию интегративных внеурочных предметов, таких как «философия согласия», по внедрению интересных управленческих практик», – отметил Айдар Шамсутдинов.