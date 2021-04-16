Айсен Николаев поделился одной хорошей новостью

Глава Якутии на своей странице в Инстаграм поделился хорошей новостью: «Сборная юных хоккеистов из Якутии завоевала серебряные медали Всероссийского открытого турнира по хоккею с шайбой»ALGA CUP» среди команд 2011 года рождения!». В решающем матче наша сборная одержала победу над командой из Екатеринбурга. В отрезке видео, который Николаев опубликовал, слышно, как комментатор матча закричал: «Браво, Якутия!». Приятно! View this post on Instagram A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

Фото: с Инстаграм Источник: Инстаграм

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