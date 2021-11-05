Айсен Николаев: открытие ТЛЦ в арктических районах позволило кратно снизить цены на продукты

Для совершенствования северного завоза и повышения продовольственной безопасности в Якутии начали открываться торгово-логистические центры — современная инфраструктура оптово-розничной торговли, которую предполагается создать во всех арктических районных центрах. «Мы реально видим, что благодаря этому нам удалось кратно снизить цены на продукты», — отметил сегодня Глава Якутии Айсен Николаев во время прямого эфира в социальных сетях.

«Безусловно, пример открытия торгово-логистических центров в арктических районах очень успешный. На данный момент они открыты в поселке Белая Гора Абыйского района и Усть-Куйга Усть-Янского района. Конечно, эта работа должна быть продолжена для того, чтобы к окончанию 2024 года торгово-логистические центры были открыты во всех без исключения арктических районах Якутии. Важно понимать, что каждый торгово-логистических центр будет обслуживать ряд населенных пунктов в соседних районах. К примеру, в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района логистический центр будет снабжать продовольствием всю Янскую группу районов, поставки из него будут идти в четырнадцать населённых пунктов. Главная задача – чтобы жители могли получать качественные продукты по приемлемым ценам, а не за втридорога, как сейчас это происходит», — отметил Айсен Николаев.

Сегодня картофель на прилавках базы стоит 74 рубля за кг, лук – 75 рублей за кг, арбузы и дыни из Узбекистана – 140 рублей за кг. Раньше цены эти же овощи и фрукты были в 2-2,5 раза дороже. Преимущество центров заключается не только в снижении цен, но и расходов на транспортные издержки. За счёт улучшения условий хранения в период летней навигации в поселок Белая Гора можно завозить больше продовольственных товаров и продержаться так до открытия автозимника, а не возить самолётом.

В этом году в планах наладить поставки в Аллаиховский и Момский районы. В 2022 году планируется открытие логистических центров в Батагае Верхоянского района и в Среднеколымске для обеспечения колымской группы улусов.

Для обеспечения торговых центров Якутия переходит на вывоз социально-значимых товаров, используя Северный морской путь. Корабль по Северному морскому пути будет заходить на Яну, Индигирку и Колыму. Это позволит обеспечить круглогодичный завоз продукции, способствовать развитию предпринимательства. Проект подразумевает не только завоз продукции, но и вывоз местной промысловой продукции для последующей переработки и использования на местном рынке, в том числе вывоз в другие районы республики. Создание такой торгово-логистической сети позволит существенно улучшить качество продукции, снизить цены.