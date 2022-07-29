Якутия
Айсен Николаев отдельно доложил Юрию Трутневу о лесных пожарах
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
С губернаторами дальневосточных регионов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока под председательством заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева.
Представил проекты на дополнительное финансирование, которые предлагается реализовать в республике в рамках единой субсидии. Из распределенных на заседании 1,55 млрд.рублей 595 млн.рублей выделено Якутии. Так, утверждено финансирование в размере 395 млн.рублей на 2022-2023 гг. на строительство многофункционального центра в селе Бясь-Кюель Горного улуса и дополнительное финансирование на сумму 200 млн.рублей на окончание создания креативного кластера «Квартал труда» в Якутске.
После окончания правкомиссии отдельно доложил Юрию Петровичу о лесопожарной обстановке в Якутии и принимаемых нами мерах по тушению лесных пожаров. Работаем дальше!
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