Айсен Николаев отдельно доложил Юрию Трутневу о лесных пожарах

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

С губернаторами дальневосточных регионов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока под председательством заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева.

Представил проекты на дополнительное финансирование, которые предлагается реализовать в республике в рамках единой субсидии. Из распределенных на заседании 1,55 млрд.рублей 595 млн.рублей выделено Якутии. Так, утверждено финансирование в размере 395 млн.рублей на 2022-2023 гг. на строительство многофункционального центра в селе Бясь-Кюель Горного улуса и дополнительное финансирование на сумму 200 млн.рублей на окончание создания креативного кластера «Квартал труда» в Якутске.

После окончания правкомиссии отдельно доложил Юрию Петровичу о лесопожарной обстановке в Якутии и принимаемых нами мерах по тушению лесных пожаров. Работаем дальше!