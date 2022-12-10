Айсен Николаев обсудил с писателем Андреем Кривошапкиным проблемы КМНС
Актуальные вопросы развития Арктической зоны республики и жизни коренных
малочисленных народов Севера обсудили сегодня, 10 декабря, глава Якутии
Айсен Николаев и президент Ассоциации КМНС Якутии, народный писатель
республики Андрей Кривошапкин.
Андрей Кривошапкин выразил признательность главе республики за постоянное
внимание и решение многих проблем коренных малочисленных народов Севера,
за эффективную работу по сохранению их традиционного уклада жизни,
культуры и родных языков, поддержку общественных инициатив Ассоциации.
В ходе встречи было отмечено, что 12 декабря общественность республики
отметит 33-летие со дня основания Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия).
«Мы довольно часто встречаемся с Айсеном Николаевым. Сегодня мы обсудили
ряд вопросов, волнующих народы Севера, о их настоящем и будущем.
Послезавтра мы отметим 33-летие Ассоциации КМНС республики, которая
является зрелой общественной организацией, о работе которой хорошо знают все
якутяне. Ассоциация добивается реальных результатов благодаря поддержке
властей Якутии. Когда мы вместе, то мы решаем и будем решать большие задачи
по обеспечению устойчивого развития народов Севера», – отметил Андрей
Кривошапкин.
В разговоре были затронуты актуальные вопросы обеспечения качества жизни в
Арктических регионах Якутии и культурного развития коренных народов Севера,
в том числе о планах работы Дома народов Севера в Якутске.
Айсен Николаев подчеркнул, что благополучие людей, которые живут в
арктических районах, является важнейшим направлением государственной
политики республики.
«Предложения, выработанные Ассоциацией КМНС республики, всегда помогают
в определении вектора нашей работы по поддержке жителей арктических
регионов Якутии. Уверен, что наши совместные усилия позволят решить
поставленные задачи по решению проблем и защиты законных интересов
коренных малочисленных народов Севера», – сказал глава Якутии.
Напомним, с 9 по 12 декабря в Якутске проходят мероприятия, посвященные
Ассоциации КМНС Республики Саха (Якутии). Авторитетная общественная
организация была создана в республике 12 декабря 1989 года. Традиционно в
декабрьские дни Ассоциация КМНС РС(Я) организует ряд мероприятий
совместно с Министерством по внешним связям и делам народов РС(Я),
Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) и Домом
дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
Так, в эти дни в Якутске проходят X Межрегиональный фестиваль-конкурс
творчества коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги-2022»
и выставка-ярмарка промыслов народов Севера «Айар Уус» в торговых рядах
«Кружало».
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