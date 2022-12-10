Айсен Николаев обсудил с писателем Андреем Кривошапкиным проблемы КМНС

Актуальные вопросы развития Арктической зоны республики и жизни коренных

малочисленных народов Севера обсудили сегодня, 10 декабря, глава Якутии

Айсен Николаев и президент Ассоциации КМНС Якутии, народный писатель

республики Андрей Кривошапкин.

Андрей Кривошапкин выразил признательность главе республики за постоянное

внимание и решение многих проблем коренных малочисленных народов Севера,

за эффективную работу по сохранению их традиционного уклада жизни,

культуры и родных языков, поддержку общественных инициатив Ассоциации.

В ходе встречи было отмечено, что 12 декабря общественность республики

отметит 33-летие со дня основания Ассоциации коренных малочисленных

народов Севера Республики Саха (Якутия).

«Мы довольно часто встречаемся с Айсеном Николаевым. Сегодня мы обсудили

ряд вопросов, волнующих народы Севера, о их настоящем и будущем.

Послезавтра мы отметим 33-летие Ассоциации КМНС республики, которая

является зрелой общественной организацией, о работе которой хорошо знают все

якутяне. Ассоциация добивается реальных результатов благодаря поддержке

властей Якутии. Когда мы вместе, то мы решаем и будем решать большие задачи

по обеспечению устойчивого развития народов Севера», – отметил Андрей

Кривошапкин.

В разговоре были затронуты актуальные вопросы обеспечения качества жизни в

Арктических регионах Якутии и культурного развития коренных народов Севера,

в том числе о планах работы Дома народов Севера в Якутске.

Айсен Николаев подчеркнул, что благополучие людей, которые живут в

арктических районах, является важнейшим направлением государственной

политики республики.

«Предложения, выработанные Ассоциацией КМНС республики, всегда помогают

в определении вектора нашей работы по поддержке жителей арктических

регионов Якутии. Уверен, что наши совместные усилия позволят решить

поставленные задачи по решению проблем и защиты законных интересов

коренных малочисленных народов Севера», – сказал глава Якутии.

Напомним, с 9 по 12 декабря в Якутске проходят мероприятия, посвященные

Ассоциации КМНС Республики Саха (Якутии). Авторитетная общественная

организация была создана в республике 12 декабря 1989 года. Традиционно в

декабрьские дни Ассоциация КМНС РС(Я) организует ряд мероприятий

совместно с Министерством по внешним связям и делам народов РС(Я),

Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) и Домом

дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Так, в эти дни в Якутске проходят X Межрегиональный фестиваль-конкурс

творчества коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги-2022»

и выставка-ярмарка промыслов народов Севера «Айар Уус» в торговых рядах

«Кружало».



