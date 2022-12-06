Айсен Николаев о письмах солдатам

Глава Якутии написал в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Письма. Сколько значат эти маленькие весточки для тех, кто находится вдали от родного дома! Очень важны были письма для фронтовиков – наших прадедов, дедов, отцов, которые воевали за наше мирное небо. Сейчас такое же большое значение письма имеют для наших ребят – участников специальной военной операции.

Я очень рад, что Минобороны нашей страны решило упростить систему, по которой родственники отправляют письма солдатам. Для отправки письма или посылки нужно будет указать следующий адрес: «103400, город Москва-400, номер воинской части». Номер воинской части можно узнать через самого военнослужащего или через любые отделения Почты России. Такая доставка писем стала возможна благодаря тому, что военные части прикрепили к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи. Письма несут особую энергетику. Энергетику родной земли, любовь и заботу родных и близких, долгожданные новости из дома. Это огромная поддержка для наших бойцов. Пишите родным чаще!