Айсен Николаев: Нужен единый центр ДВ по противодействию лесным пожарам

В этом году в Якутии внедрили единую региональную цифровую систему противодействия лесным пожарам. Это позволило в разы повысить оперативность тушения возгораний. Масштабировать на Дальний Восток и Сибирь данный опыт глава республики Айсен Николаев предложил на заседании Ленского клуба с участием федеральных экспертов, сообщает ЯСИА.

Глава Якутии напомнил, что площадь лесов в регионе составляет 255 млн га. Это 31% от всего лесного фонда страны. «В прошлом году из-за экстремальной жары и практически полного отсутствия осадков в июне у нас была зарегистрирована высокая горимость. По итогам прошлого года было 1697 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила практически 8 млн га. Это наглядно показало нам, что в новой климатической реальности бороться с пожарами старыми методами просто невозможно», — сказал Айсен Николаев.

С начала пожароопасного сезона у нас зарегистрировано 527 лесных пожаров, что по сравнению с прошлым годом меньше в три раза. При этом площадь, пройденная огнём, на сегодня составляет 573 тысячи га, что меньше прошлого года в 13 раз (7,5 млн га) Значительное сокращение удалось достичь благодаря изменению методики и увеличению федерального финансирования. Напомним, на охрану лесов и борьбу с лесными пожарами Якутии увеличили финансирование в 5,5 раз – до 1 млрд 600 млн рублей, а из республиканского бюджета было выделено в 2,4 раза больше средств – 912 млн рублей.

Данная мера позволила увеличить количество сотрудников лесопожарных формирований и авиапатрулирование, создать три новых авиаотделения, более чем в два раза увеличить наземное патрулирование. Кроме того, регион приобрёл 173 единицы техники, привлёк для тушения пожаров воздушные судна.

«В этом году активно начали применять цифровые технологии. Мы видели, что службы, связанные с выявлением и тушением лесных пожаров, работают на восьми различных платформах. Мы внедрили единую региональную цифровую систему противодействия лесным пожарам. Это помогает всем оперативным службам быстрее получать информацию о текущей пожароопасной обстановке. В результате у нас оперативность тушения, в том числе в зоне контроля, резко повысилась. На сегодняшний день на территории республики осталось только три лесных пожара на общей площади 77 тысяч га. С утра связывались с коллегами, до конца дня два пожара будут ликвидированы. Последний оставшийся крупный пожар в Усть-Майском районе локализован. Если ситуация резко не ухудшится, а мы не видим к этому никаких предпосылок, в воскресенье он будет ликвидирован. Поэтому мы имеем уникальную возможность впервые, наверное, за последнее десятилетие на 1 сентября выйти без лесных пожаров», — заявил Айсен Николаев.

Глава региона предложил проработать на федеральном уровне создание на Дальнем Востоке и Сибири единого информационного центра по мониторингу и противодействию лесным пожарам. Точкой сборки такого центра может стать IT-парк в Якутии. Также Николаев обратил внимание на модернизацию авиационной логистики и создание центра подготовки парашютистов пожарных и лётчиков-наблюдателей на Дальнем Востоке. Федеральные эксперты подчеркнули, что благодаря инициативе главы Якутии удалось увеличить финансирование на охрану и борьбу с лесными пожарами. Также отметили опыт региона по внедрению IT-технологи, сокращению зон контроля и так далее.