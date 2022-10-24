Айсен Николаев: ни одна семья военнослужащих не останется без нашего внимания и поддержки

Глава Якутии Айсен Николаев поручил главам районов и городских округов внимательно подходить к вопросам персональной поддержки семей военнослужащих, а также внести предложения по дополнительным мерам на муниципальном уровне. Об этом он заявил на заседании Совета по местному самоуправлению.

«В ряде районов главы встречаются непосредственно с членами семей военнослужащих, это помогает подходить к вопросу индивидуально, как и должно быть. Ни одна семья не останется без внимания и поддержки – это наша главная задача сейчас на всех уровнях, включая органы местного самоуправления. И оценка вашей деятельности будет осуществляться в том числе на основе оказанной эффективной помощи», – сказал Айсен Николаев, обращаясь к главам районов и городских округов.

Для более оперативного межведомственного взаимодействия и проверки документов на социальные выплаты, в воинские части, в которых находятся военнослужащие из Якутии, направлены сотрудники Минтруда республики.

Напомним, в республике для семей мобилизованных установлена единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей, предусмотрены освобождение от платы за посещение детского сада и бесплатное питание учащихся 5-11-х классов в общеобразовательных организациях, предоставление детям в возрасте от шести лет до 18 лет бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Также членам семей доступно целевое бесплатное обучение в вузах и ссузах за счет бюджета республики, установление повышенных стипендий и предоставление санаторно-курортного лечения родителям военнослужащего. Также семьям военнослужащих выделяются субсидии в размере 150 тысяч рублей на газификацию земельных участков.

Заявления принимаются во всех офисах МФЦ в районах и столице Якутии и через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. В отдалённых населённых пунктах, где отсутствуют офисы МФЦ и нет возможности подать заявление в электронном виде, приём заявлений осуществляется через органы местного самоуправления.