Айсен Николаев: Нас ждут самые сложные недели

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел заседание КЧС РС (Я) по вопросам борьбы с лесными пожарами. С 28 июня в республике продолжает действовать режим ЧС в лесах регионального характера. На текущее время действует 57 лесных пожаров на общей площади 64 658 га. В прошлом году в это же время действовало 315 лесных пожаров на площади 308 969,9 га. Несмотря на то, что пожаров в разы меньше, пожароопасный сезон далеко не закончен. Впереди нас ждут самые сложные недели. От того, как мы отработаем в ближайшие время, зависит прохождение всего пожароопасного сезона.