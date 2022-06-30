30.06.2022
21:40
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Якутия

Айсен Николаев: Нас ждут самые сложные недели

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел заседание КЧС РС (Я) по вопросам борьбы с лесными пожарами. С 28 июня в республике продолжает действовать режим ЧС в лесах регионального характера. На текущее время действует 57 лесных пожаров на общей площади 64 658 га. В прошлом году в это же время действовало 315 лесных пожаров на площади 308 969,9 га. Несмотря на то, что пожаров в разы меньше, пожароопасный сезон далеко не закончен. Впереди нас ждут самые сложные недели. От того, как мы отработаем в ближайшие время, зависит прохождение всего пожароопасного сезона.

Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: t.me/aisen_nikolaev

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