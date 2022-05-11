Айсен Николаев: Наиболее опасная ситуация пока наблюдается на Колыме

Свыше 8 млн рублей выделено на укрепление дамбы в Среднеколымске

Распоряжением регионального правительства 8,8 млн рублей выделено на укрепление дамбы города Среднеколымска, который считается одним из самых паводкоопасных населенных пунктов. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на заседании оперативного штаба по безопасному пропуску весеннего половодья.

Решение обусловлено и имеющимися на сегодня прогнозами — паводок на Колыме в этом году может пройти в сложных условиях. А дамба «Воинская», на укрепление которой выделены средства, защищает практически 50% территории города Среднеколымска.

«Наиболее опасная ситуация пока наблюдается на Колыме, в первую очередь, по Среднеколымску и Зырянке. По Среднеколымску было принято решение об укреплении дамбы, которая долгое время считалась бесхозной. Большая работа была проведена по ее оформлению. По моему поручению правительство выпустило распоряжение, и выделенные деньги должны дойти до района очень быстро. Необходимо провести работы в кратчайшие сроки», — сказал глава.

На заседании оперативного штаба Айсен Николаев поручил обратить внимание и на состояние других гидротехнических сооружений, в частности, на декларацию безопасности ГТС.

«Ситуация в целом пока нормальная. Осложнений пока не видим. Вместе с тем, конечно, есть вопросы, которые мы всегда должны держать на контроле – начиная с безопасности населения, заканчивая состоянием гидротехнических сооружений, безопасностью дорог, зданий, обеспечением подготовки пунктов временного размещения людей при возможной эвакуации», — подчеркнул руководитель республики.

Также он поставил задачу следить за ситуацией на малых реках, незамедлительно ликвидировать последствия в случае их выхода из берегов.

Так, в эти дни были введены ограничения на автодороге Ытык-Кюель-Харбалах в Таттинском районе, ФАД «Колыма» на территории Томпонского района. Наблюдались сложности по пропуску речки «Ойуун урэгэ» в селе Бясь-Кюель Горного района.

Как уточнили в Госкомобеспечения, всего для мониторинга обстановки и организации выполнения задач привлекается 112 оперативных групп, в том числе 9 оперативных групп – КЧС Республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). По направлениям на месте работают оперативные группы.

Общая группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС составляет более 16 тысяч человек, более 3 тысяч единиц техники, 505 плавсредств, 24 единиц авиационной техники, из них 8 единиц беспилотных летательных аппарата, в готовности 2 ледокола, дополнительный второй борт МЧС России «Ми-8».

В текущем году увеличен запас материального резерва на общую сумму 103 млн рублей, приобретены палатки, лодки, генераторы, мягкие резервуары для воды. Кроме того, в органах местного самоуправления создан запас материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения на сумму 191 млн рублей.

Оперативный резерв взрывчатых веществ подготовлен в объеме 25 тонн. В текущем году для ликвидации возможных ледовых заторов планируется работа 2 команд взрывников (6 человек).

Органами местного самоуправления проверены пункты временного размещения населения, всего спланирована готовность 273 стационарных пунктов временного размещения с вместимостью более 28 тыс человек. Для проведения эвакуации населения спланирована группировка сил в составе 3 тысяч человек и более 900 единиц техники, в том числе 15 воздушных судов. Подготовлено 116 пунктов временного содержания скота.