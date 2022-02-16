Айсен Николаев на совещание у Юрия Трутнева

Глава Якутии сообщил в своем телеграм-канале @Aisen_Nikolaev: — Принял участие в заседании Совета при Полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Петровиче Трутневе. Главной темой заседания стала подготовка регионов к пожароопасному сезону и защита населения от негативного воздействия вод. Кроме того, рассмотрели вопросы разработки мастер-планов дальневосточных городов, реализацию и совершенствование программы «Дальневосточный гектар» и строительство новых социальных объектов.

Фото: @Aisen_Nikolaev Источник: @Aisen_Nikolaev

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