Айсен Николаев: Мы и дальше будем решать проблемы семей военных

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Накануне Дня матери в России, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин встретился с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. С президентом встретилась и якутянка Марина Константиновна Бахилина.

Марина Константиновна многодетная мама. Двое её сыновей служат в зоне СВО. Средний сын Сергей – кадровый военный, с самого первого дня операции защищает родину с оружием в руках. За проявленные в бою мужество и самоотверженность был награжден Орденом Мужества. После полученного ранения Сергей проходит реабилитацию в военном гоcпитале. Старший сын Алексей был мобилизован в сентябре и сейчас находится на передовой.

Спасибо Марине Константиновне за таких сыновей — истинных патриотов Родины! Как и любая мать, Марина Константиновна поделилась с президентом своими переживаниями за наших солдат, в частности, их обеспечении горячим питанием. Владимир Владимирович обещал урегулировать этот вопрос. Также она рассказала об организованной в республике помощи военнослужащим и их семьям.

Президент рекомендовал тиражировать наш опыт и в других регионах страны. Выражаю большую благодарность Владимиру Владимировичу за то внимание и заботу, которое он уделяет нашим ребятам и их близким, а также за высокую оценку нашей работы! Мы и дальше будем её продолжать и решать все насущные вопросы каждой семьи.