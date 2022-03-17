17.03.2022
22:12
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Якутия

Айсен Николаев — лидер медиарейтинга губернаторов ДФО

Медиарейтинг губернаторов ДФО за февраль 2022 года
По данным «Медиалогии», лидерами медиарейтинга на Дальнем Востоке в феврале 2022 года стали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Заметно потеряли в медиаиндексе главы Забайкалья и Бурятии Александр Осипов и Алексей Цыденов. Иная ситуация у главы Приморья Олега Кожемяко — +2 пункта. Расти продолжает в рейтинге губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. У него медиавес потяжелел почти на две тысячи. В хвосте рейтинга — главы Чукотки и Магаданской области Роман Копин и Сергей Носов.

Фото: тгк DFO.INFO
Источник: тгк DFO.INFO
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