Айсен Николаев — лидер медиарейтинга губернаторов ДФО

Медиарейтинг губернаторов ДФО за февраль 2022 года

По данным «Медиалогии», лидерами медиарейтинга на Дальнем Востоке в феврале 2022 года стали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Заметно потеряли в медиаиндексе главы Забайкалья и Бурятии Александр Осипов и Алексей Цыденов. Иная ситуация у главы Приморья Олега Кожемяко — +2 пункта. Расти продолжает в рейтинге губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. У него медиавес потяжелел почти на две тысячи. В хвосте рейтинга — главы Чукотки и Магаданской области Роман Копин и Сергей Носов.