Айсен Николаев: главная задача — очистить Арктику от мусора

Глава Якутии Айсен Николаев 17 мая рассмотрел вопрос реализации федерального проекта «Чистая Арктика» на территории республики.

Напомним, федеральный проект «Чистая Арктика» официально стартовал 25 августа 2021 года в п. Тикси. Там силами волонтеров, местного населения и Минобороны России собрано и вывезено порядка 300 тонн металлолома.

В 2022 году федеральным проектным офисом АНО «Чистая Арктика» предложено на территории республики провести три мероприятия в поселках Тикси, Усть-Куйга и Батагай.

Как отметил Глава Якутии, в рамках проведения важного для экологии страны, Арктики проекта должны оказать помощь волонтерам в части предоставления им безвозмездно техники, спецсредств, также решить вопрос вывоза металлолома до мест утилизации.

«Нам надо сейчас уже не допускать образования новых объектов загрязнения. Для этого жилищно-коммунальное хозяйство республики должно отработать в рамках пилотного проекта вопрос создания комплекса, который сжигал бы весь мусор и вырабатывал энергию», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии поручил Министерству по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я), главам Булунского, Верхоянского, Усть-Янского районов организовать проведение мероприятий по очистке территорий с участием волонтеров федерального проекта, местного населения.

Также Айсен Николаев дал поручение Министерствам ЖКХ и энергетики, транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) предоставить спецсредства и технику для очистки территорий. ПАО ЛОРП будет участвовать в транспортировке отходов, в том числе металлолома, до мест утилизации.

Кроме этого, Министерству молодежи указано рассмотреть возможность организации проведения подобных мероприятий в Аллаиховском и Анабарском районах с привлечением строительных отрядов и волонтеров республики.

Глава Якутии призвал компании – недропользователи, также компании, занимающиеся сбором, переработкой и утилизацией ТБО, к активному участию в проекте. «Все делаем общее дело. Самая главная задача — в ближайшие годы очистить Арктику от мусора, который накопился за многие десятилетия и советского, и постсоветского периодов», — сказал Айсен Николаев.

С 2023 года будет предусмотрено финансирование пилотного проекта в с. Жиганск по установке комплекса утилизации твёрдых бытовых отходов с выработкой тепловой и электрической энергии.

Руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Александр Марков отметил беспрецедентную помощь со стороны республики в реализации федерального проекта и выразил поддержку инициативам, предложениям, поступающим от республики.

Лидер движения «Зелёный патруль» Андрей Нагибин обратил внимание на мероприятия по распространению опыта, методики работы волонтеров проекта и пригласил якутян присоединиться.

«Чистая Арктика» — федеральный проект, инициированный общественностью, очистке территорий от накопленного загрязнения с его последующей переработкой. За первый сезон в 2021 году в 9 арктических регионах России больше 2 200 волонтеров собрали свыше 1 500 тонн отходов.

Мероприятие, проведенное Якутией в 2021 году, стало победителем сразу в двух номинациях: «Наибольший объем мусора, направленного на переработку» и «Самое известное мероприятие Акции» Всероссийской акции по очистке от мусора водных объектов «Вода России».