22.06.2021
17:40
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Якутия

Айсен Николаев: Это святая обязанность нашего поколения

Сегодня вся страна отмечает День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война.

Глава Якутии Айсен Николаев в своём Instagram отметил, что 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории человечества.

 «80 лет назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. И сегодня мы отдаем дань памяти всем тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за наше светлое будущее. Всем тем, кто не дожил до долгожданной Победы», – написал глава.

Айсен Николаев подчеркнул, что сохранение и передача из поколения в поколение священной памяти о великом подвиге нашего народа является святой обязанностью нашего поколения.

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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