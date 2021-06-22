22.06.2021
17:40
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Якутия
Айсен Николаев: Это святая обязанность нашего поколения
Сегодня вся страна отмечает День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война.
Глава Якутии Айсен Николаев в своём Instagram отметил, что 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории человечества.
«80 лет назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. И сегодня мы отдаем дань памяти всем тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за наше светлое будущее. Всем тем, кто не дожил до долгожданной Победы», – написал глава.
Айсен Николаев подчеркнул, что сохранение и передача из поколения в поколение священной памяти о великом подвиге нашего народа является святой обязанностью нашего поколения.
Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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