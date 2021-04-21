Айсен Николаев: Это как раз тот вопрос

Выделение регионам России инфраструктурных кредитов под 3% годовых улучшит финансовую составляющую проекта строительства Ленского моста, сообщил телеканалу «Якутия 24» глава республики Айсен Николаев.

Руководитель региона отметил решение президента России Владимира Путина о предоставлении таких кредитов на 15 лет, которое он озвучил в ходе ежегодного послания федеральному собранию сегодня, 21 апреля. «Это как раз тот вопрос, который неоднократно ставили на уровне правительства РФ. Направления кредита – строительство автодорог, мостов, развитие жилищно-коммунального хозяйства, газификация – это то, на что нашей республике нужны долгосрочные кредиты», — прокомментировал Айсен Николаев.

Глава республики заявил, что Якутия одной из первых подаст заявку на получение бюджетных и инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. «Сегодня уже принято решение о финансировании, исходя из подходов: 50% из федерального бюджета, 50% – из бюджета республики, а также средства наших партнеров по строительству. Данное решение президента страны коренным образом улучшит финансовую составляющую проекта для Якутии», — уточнил глава региона.

Российские регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых, на эти цели до конца 2023 года будет предусмотрено не менее 500 миллиардов рублей. Кредиты будут предоставляться под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/ekonomika/ajsen-nikolaev-reshenie-prezidenta-rf-o-vyidelenii-infrastrukturnyix-kreditov-uluchshit-finansovuyu-sostavlyayushhuyu-proekta-lenskogo-mosta