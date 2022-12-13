Айсен Николаев работает в Совете Федерации

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ принял участие в расширенных заседания двух Комитетов. Сегодня членами Комитетов поддержаны предложения Якутии. Так, на Комитете по экономической политике обсуждали устранение инфраструктурных ограничений развития республики. А ещё один блок, который обсудили на Комитете по социальной политике, затрагивал развитие социальной сферы нашего региона, в том числе и здравоохранения.

На заседании Комитета СФ по социальной политике под руководством председателя Инны Юрьевны Святенко нашли поддержку наши предложенияпо здравоохранению, включая организацию специализированной медпомощи для жителей арктической зоны. Например, это плановые выезды врачей создаваемого Регионального центра мобильных бригад и дистанционная медицинская помощь с использованием технологий телемедицины.

В Якутии за последние годы достигнуты высокие темпы экономического роста. За этим стоят крупнейшие промышленные и инфраструктурные проекты. Но вместе с тем, новые проекты сдерживаются состоянием инфраструктуры, которая не отвечает требованиям времени. На заседании Комитета по экономической политике под председательством Андрея Викторовича Кутепова я внес ряд предложений, касающихся транспортной и энергетической инфраструктуры, которые также были поддержаны.