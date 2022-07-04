04.07.2022
15:34
9317

Происшествия

Зампред Местников: Ураган – хороший знак!

Сергей МЕСТНИКОВ, зампред правительства Якутии находится в Борогонцах, где разразился ураган. Журналисты приводят его комментарий:

— Ураган и ливень свалил билборды и линии электропередач. Но это хороший знак! К завтрашнему открытию игр все восстановительные работы будут завершены.

Менее одного часа назад сильный из-за сильного ливня прекратилась трансляция волейбола на НВК «Саха». Кроме того, из-за ливня несколько человек пострадали и находятся в больнице, сообщает телеграм-канал «Якутск вечерний».

Корреспондент SakhaLife сообщает о ДТП, случившемся в Борогонцах во время урагана.

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Фото: тгк Якутск вечерний, видео - Спорт Якутии
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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