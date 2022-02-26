Встреча Айсен Николаев с руководителем золотодобывающей компании Селигдар

Глава Якутии Айсен Николаев в Москве встретился с президентом ПАО «Селигдар» Константином Бейритом. На встрече стороны обсудили итоги деятельности компании в Якутии в 2021 году и развитие проектов в 2022 году.

По итогам 2021 года холдинг «Селигдар» и его дочерние компании всего добыли 7 217 кг золота, в Республике Саха (Якутия) — 6 539 кг золота, включая 319 кг россыпного золота.

На предприятиях компании в Якутии сегодня работает около 2 тыс. человек.

8 октября 2021 года ООО «Белое Золото» (совместное предприятие ООО «Управление золотыми активами», в структуре полиметаллического холдинга «Селигдар» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» в структуре ГК «Ростехнологии») выиграло аукцион на право пользование недрами золоторудного месторождения Кючус — одного из крупнейших в России и вторым по величине в Республике Саха (Якутия).

В 2022 году балансовые запасы золота ПАО «Селигдар» превысят 310 тонн золота.

ПАО «Селигдар» является одной из ведущих российских золотодобывающих компаний с опытом работы в отрасли более 45 лет. Основными добываемыми металлами являются золото и олово. ПАО «Селигдар» обладает значительным потенциалом, входя в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова.

За 2021 год добыча золота составила 7,2 тонн, олова в концентрате – 2,9 тыс. тонн.

Активы Холдинга «Селигдар» расположены в шести регионах РФ: Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Чукотка.