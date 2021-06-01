В Алдане открылась творческая смена «ЖДЯжки»

Сегодня, в День защиты детей, в Культурном центре акционерной компании «Железные дороги Якутии» в городе Алдане началась летняя творческая смена «ЖДЯжки» для детей работников компании.

Всего предусмотрено три творческие смены в целях создания условий для отдыха и рационального использования каникулярного времени детей работников АО «АК «ЖДЯ».

Творческая смена организована для детей от 7 до 12 лет. Программа активного отдыха и творческого развития рассчитана на 14 дней ежедневно с 8 часов 15 минут до 15 часов 30 минут.

Сегодня в День защиты детей начала работу первая смена, которая пройдет с 1 по 18 июня. Творческая смена началась с игровой программы. Дети разделились на две команды и соревновались между собой в ловкости выносливости и смекалке. Первый день закончился дискотекой. Все дети получили призы и сладкие подарки.

«Программа творческой смены направлена на развитие творческой самореализации личности ребёнка. Будет организована работа творческих мастерских с привлечением педагогов по вокалу, ИЗО, актерского мастерства, инструктора по спорту для работы с детьми. А также привлечение детей старшего возраста в качестве вожатых — «Проводников». Все участники творческой смены будут обеспечены питанием», — поделилась информацией руководитель Культурного центра Инна Горожанкина.

Она также отметила, что ежедневно дети будут отправляться в путешествие по творческим станциям, где им будет предложено выполнение заданий и конкурсов проведение игр, направленных на физическое развитие, приобщение к танцевальному искусству, проведение уроков театрального мастерства, уроков вокала, занятий по безопасности на железнодорожном транспорте, уроков ИЗО, лепки, рукоделия, экскурсий по объектам АО «АК «ЖДЯ», в музеи, походы, творческих встреч, посещение кинотеатров, познавательные и викторины и многое другое.

Всего 9 станций: «Спортивная», «Танцевальная», «Театральная», «Музыкальная», «ЖДЯжки», «Развивайка», «Познавательная», «Киношка» и «Игровая».