01.06.2021
17:10
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Экономика

В Алдане открылась творческая смена «ЖДЯжки»

Сегодня, в День защиты детей, в  Культурном центре акционерной компании «Железные дороги Якутии» в городе Алдане началась  летняя творческая смена «ЖДЯжки» для детей работников компании.  

Всего предусмотрено три творческие смены в целях создания условий для отдыха и рационального использования каникулярного времени детей работников АО «АК «ЖДЯ». 

Творческая смена организована для детей от 7 до 12 лет. Программа активного отдыха и творческого развития рассчитана  на 14 дней ежедневно с  8 часов 15 минут до 15 часов 30 минут.

Сегодня в День защиты детей начала работу первая  смена, которая пройдет с 1 по 18 июня. Творческая смена началась с игровой программы. Дети разделились на две команды и  соревновались между собой в ловкости выносливости и смекалке. Первый день  закончился дискотекой. Все дети получили призы и сладкие подарки. 

«Программа творческой смены направлена на развитие творческой самореализации личности ребёнка. Будет  организована работа творческих мастерских с привлечением педагогов по вокалу, ИЗО, актерского мастерства, инструктора по спорту для работы с детьми.  А  также привлечение  детей старшего возраста в качестве вожатых  — «Проводников». Все участники творческой смены будут обеспечены питанием», — поделилась информацией руководитель Культурного центра Инна Горожанкина.

Она также отметила, что ежедневно дети будут отправляться в путешествие по творческим станциям, где им будет предложено выполнение заданий и конкурсов проведение игр, направленных на  физическое развитие, приобщение к танцевальному искусству, проведение уроков театрального мастерства, уроков вокала, занятий по безопасности на железнодорожном транспорте, уроков ИЗО, лепки, рукоделия, экскурсий по объектам АО «АК «ЖДЯ», в музеи, походы, творческих встреч, посещение кинотеатров, познавательные и викторины и многое другое. 

Всего 9 станций:  «Спортивная», «Танцевальная», «Театральная», «Музыкальная», «ЖДЯжки», «Развивайка», «Познавательная», «Киношка»  и «Игровая».

«Такие творческие игры и занятия способствуют укреплению дружбы, развитию коммуникативных и творческих возможностей», — убеждена Инна Горожанкина.

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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