Путин наградил якутян
Президент Владимир ПУТИН своим указом наградил государственными наградами Российской Федерации жителей Якутии:
За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПОТАПОВУ Виктору Филипповичу – учителю государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский лицей-интернат».
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БУРНАШЕВУ Ивану Петровичу – заведующему противотуберкулезным диспансером государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданская центральная районная больница имени Г.Г. Никифорова».
За мужество, отвагу и высокое профессиональное мастерство, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить
МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»
РАНЧИНСКОГО Сергея Николаевича – начальника отряда государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) № 10 по муниципальному образованию «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус» государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» (посмертно).
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