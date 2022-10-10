Путин наградил якутян

SakhaLife.ru. Президент Владимир ПУТИН своим указом наградил государственными наградами Российской Федерации жителей Якутии: За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПОТАПОВУ Виктору Филипповичу – учителю государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский лицей-интернат». За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» БУРНАШЕВУ Ивану Петровичу – заведующему противотуберкулезным диспансером государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданская центральная районная больница имени Г.Г. Никифорова». За мужество, отвагу и высокое профессиональное мастерство, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ» РАНЧИНСКОГО Сергея Николаевича – начальника отряда государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) № 10 по муниципальному образованию «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус» государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» (посмертно).

Фото: SakhaLife.ru. Источник: www.sakha.gov.ru

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