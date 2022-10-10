10.10.2022
10:45
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Официально

Путин наградил якутян

SakhaLife.ru.

Президент Владимир ПУТИН своим указом наградил государственными наградами Российской Федерации жителей Якутии:

За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОТАПОВУ Виктору Филипповичу – учителю государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский лицей-интернат».

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БУРНАШЕВУ Ивану Петровичу – заведующему противотуберкулезным диспансером государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданская центральная районная больница имени Г.Г. Никифорова».

За мужество, отвагу и высокое профессиональное мастерство, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»

РАНЧИНСКОГО Сергея Николаевича – начальника отряда государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) № 10 по муниципальному образованию «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус» государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» (посмертно).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: www.sakha.gov.ru

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