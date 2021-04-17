Послание главы Якутии как фундамент развития здравоохранения республики

31 марта Ил Дархан Айсен Николаев подписал указ о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в республике.

Для редакции SakhaLife это послужило поводом к анализу текущей ситуации и прогнозу развития здравоохранения на ближайшую перспективу.

Напомним, что данный указ глава Якутии поручил разработать правительству РС(Я) в декабре прошлого года в Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн).

Как сообщила пресс-служба главы Якутии, документ разработан на принципах безусловной важности здоровья населения республики для благополучия нынешнего и будущих поколений. Общественное здоровье – это совокупность физического и ментального здоровья каждого человека, его образа жизни, качества окружающей среды и системы здравоохранения. Необходимо принять во внимание мировой опыт в достижении целей устойчивого развития, в обеспечении равного доступа к качественным услугам общественного здравоохранения. Также подтверждает приверженность органов государственной власти задаче сбережения и приумножения здоровья жителей региона.

Что сейчас имеем?

Итоги развития системы здравоохранения за период 2018 – 2020 гг. внушает оптимизм с точки зрения системного подхода. С поверхностной точки зрения раздражала так называемая «оптимизация» на местном уровне. Но факты показали: ни одно учреждение здравоохранения не было закрыто, некоторые стационарные больницы, там, где действительно требовала ситуация, для усиления других более крупных наслегов, были переформатированы в ФАПы.

В 2018 году построены: Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (1-я очередь первого пускового комплекса — реконструкция радиологического отделения на 30 коек), ФАПы в селе Красная Деревня Намского улуса, селе Уолба Таттинского улуса, в селе Кэскил Томпонского района. И сейчас население этих пунктов получает своевременную медпомощь.

Вообще в финансовом плане 2018 год стал прорывным для медицины – порядка 42 млн. руб. было направлено на капитальный ремонт 23 объектов медицины по республике. За счет федерального бюджета поставлено 18 единиц автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», в том числе 8 единиц на базе УАЗ, 10 единиц на базе ГАЗ.

В 2019 году темпы не снижались. Были введены в строй ФАПы в селе Русское-Устье Аллаиховского улуса, селе Сулгаччы Амгинского улуса, селе Сосновка Вилюйского района, в селе Хамра Ленского района, в поселке Якокит Алданского района, в селе Арылах Усть-Алданского района. За счет федерального бюджета поставлено 8 единиц автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе класса «В» — 6 единиц на базе УАЗ и ГАЗ, класса «С «– 2 единицы на базе ГАЗ.

В 2020 году введены в строй два крупных объекта: больница в селе Кердем Хангаласского улуса и терапевтическое и детское отделения на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену в поселке Батагай Верхоянского района. Это уже не говоря о ФАП в 18 районах республики. За счет федерального бюджета поставлено 31 единица автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе класса «С» — 11 единиц на базе УАЗ и ГАЗ, класса «В» — 20 единиц на базе УАЗ и ГАЗ

Как отметили в пресс-службе минздрава Якутии, в рамках национального проекта «Здравоохранение» 100% оснащены все детские поликлинические отделения медицинских организаций по соответствующим регламентам. Это и аппараты УЗИ, офтальмологическое оборудование, ЭКГ, ЛОР-комбайны, эндоскопическое и реабилитационное оборудование. В 2020 году 18 медицинских организаций укомплектованы на 128,97 млн рублей. Было введено в эксплуатацию медоборудование в 18 районах Якутии, в том числе на арктических территориях.

Что будет в будущем?

Главным итогом 2020 года явилось выделение средств из федерального бюджета по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Отметим, что Якутия одним из первых получила это решение от правительства страны.

На мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций первичного звена здравоохранения республики с учетом принципов модернизации в период 2021-2025 гг. будет направлено 10,7 млрд. рублей, в том числе: 9,2 млрд. рублей на строительство, 1,26 млрд. рублей на капитальный ремонт, 0,25 млрд. рублей на приобретение санитарного автотранспорта.

Также на эти средства будет произведена: замена аварийных зданий (комплексов зданий) 12 центральных районных больниц республики (Амгинской, Верхневилюйской, Вилюйской, Кобяйской, Мегино-Кангаласской, Момской, Намской, Нюрбинской, Таттинской, Усть-Майской, Чурапчинской, Сунтарской (Эльгяй)) путем строительства 12 зданий больничных корпусов, отделений, поликлиник и стационаров. Предстоит приобретение 61 модульных конструкций, в том числе 49 врачебных амбулаторий и 12 ФАП взамен аварийных зданий. Запланированы капитальный ремонт 78 зданий с высоким износом и приобретение 248 единиц автомобилей (ежегодно по 50 ед.) для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в больницы и доставки медицинских работников до места жительства пациентов и перевозке биологических материалов.

Эти факты — лишь часть того, что введено, сделано, претворено. В поле нашего зрения не попали такие направления, как обеспечение кадрами поселений по программе «Земский врач», выделение жилья молодым специалистам по линии муниципалитетов, меры по борьбе с COVID-19. Но в одном читатель должен согласиться – Послание главы Якутии является фундаментом для развития всех направлений, в том числе здравоохранения.