Оперштаб: за сутки в Якутии заболели коронавирусом 103 человека

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели шесть жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 12 человек, или 12,36% от общего количества выявленных случаев за сутки (103 случая). Из них 53,4% зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 46,6%.

На 31 июля 2022 года лечение в стационарах получают 9,6% больных, в амбулаторных условиях – 90,4%.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 2 273 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 414 054 теста.

В республике продолжается вакцинальная кампания для профилактики COVID-19.

На сегодня первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привиты 641 950 человек, что составляет 89,53% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 169 505 человек. Это 68% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и Якутске. Оперштаб призывает получить прививку от коронавируса и в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.