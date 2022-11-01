Минздрав Якутии приглашает на прием

Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 05 апреля 2017 г. № 307-РГ «О проведении Общереспубликанских дней приема граждан» 02 ноября 2022 г. проводится Общереспубликанский день приема граждан с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени во всех министерствах и ведомствах Республики Саха (Якутия) и органах местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции рекомендуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга. Государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов проводят личный прием заявителей и обеспечивают, с согласия заявителей, личное обращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). В случае, если не обеспечена возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после Общереспубликанского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после Общереспубликанского дня приема граждан.

Также осуществляется предварительная запись заявителей на личный прием в общереспубликанский день приема граждан, граждане могут обращаться в Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) по телефону 8(4112) 39-81-54 – ведущий специалист отдела ведомственного контроля и обращений граждан Адамова Т.Н. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность при представлении интересов родственников.