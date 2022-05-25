«Дьулуур: Мас-рестлинг» – фурор на пресс-показе

Всегда с большим ожиданием и волнением иду на премьеру очередного произведения Сахавуда. Этого же пресс-показа ждал с куда бОльшим волнением, ибо можно сказать, что был непосредственным свидетелем зарождения картины еще в умах ее создателей. Режиссер фильма Валентин Макаров и продюсер Иннокентий Луковцев лет пять назад пришли к нам в Центр национальных видов спорта имени Василия Манчаары со своей идеей снять фильм о мас-рестлинге. Так что можно сказать, что на начальном его этапе директор центра Иннокентий Григорьев и я выступали в роли консультантов по спортивной части. Ребята только начинали работать над сценарием, обкатывали разные его варианты, думали, вырабатывали идею и основную канву. Велись переговоры с Международной федерацией мас-рестлинга и угледобывающей компанией “Колмар”, увы, без особых результатов. Но затем авторы фильма приняли участие в питчинге и выиграли его, что дало им возможность снять первую в истории якутского кинематографа картину с федеральным финансированием.

В массовых съемках с большим воодушевлением и энтузиазмом принимали участие ведущие мас-рестлеры и тренеры, первопроходцы и организаторы мас-рестлинга, и просто любители спорта. Многие из них с большим удовлетворением увидят себя на большом экране. Счастлив, что и сам я был задействован в небольшом эпизоде))) Это для всех нас останется в памяти на долгие года, а также в истории нашего вида.

Признаться, я тогда, и даже потом, пару лет спустя, во время съемок фильма думал, что это будет чисто спортивная картина, рассказывающая о мас-рестлинге и перипетиях борьбы на помосте.

Однако на деле оказалось вовсе не так. На пресс-показе мы с восторгом увидели настоящую полнокровную семейную драму, полную тонкого психологизма на грани трагедии, и великолепный рассказ, повествующий о трудном спортивном пути к победе. Картина произвела настоящий фурор.

Приятно удивила игра как профессиональных, так и самодеятельных артистов. Гаврил Менкяров просто великолепен в своей роли Дьулуура Гоголева – и как старший брат – опекун сестренки, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, и как настоящий мужчина, выбравший спорт средством разрешения этих проблем. По-взрослому, на настоящем профессиональном уровне сыграла роль его сестры Кюнняй школьница из Намского улуса Нарыйа Лаптева. Мне, педагогу, отдавшему почти половину своей трудовой деятельности делу воспитания детей-сирот, как никому другому близка и понятна эта ситуация. И поэтому с особым волнением и даже со слезами, с комом в горле смотрел эпизоды в детском доме. Проработав в Центре Манчаары много лет и практически ежедневно соприкасаясь с мас-рестлингом, впервые в этом фильме я услышал простые и доступные изложения приемов перетягивания палки в коротком диалоге тренера Элляя Романова в исполнении Иннокентия Луковцева с его подопечным. Отлично сыграли роли второго плана Роман Дорофеев, Владимир Михалев, Айталина Лавернова, Ньургуйаана Маркова, Алдан Готовцев, Петр Садовников, Александр Кабунов, Софья Баранова, Герасим Васильев, российский актер Владимир Епифанцев. Был также поражен тем мастерством и самоотдачей, которые показали ребята, игравшие роли мадьыны.

Блестящая операторская работа моего молодого друга Семена Аманатова в полной мере передает драматизм положения Дьулуура и Кюннэй, их любовь, взаимоотношения в детском доме, весь спектр чувств спортсмена во время схватки, его напряжение и волю, стремление к победе и преодоление боли.

Несмотря на житейский и спортивный драматизм, фильм пронизан оптимизмом и уверенностью в победе. В нем нет ни капли той чернухи, которая зачастую преобладает на экране.

Недавно на фестивале «Алафейская гора» картина получила сразу две награды: в номинациях «Лучшая мужская роль» (Гаврил Менкяров) и «Лучшая режиссерская работа» (Валентин Макаров).

Продюсер фильма, генеральный директор ООО «Продюсерский центр “Молодежные инициативы» Филипп Абрютин, большой друг якутского кинематографа, рассказал об этом событии:

«Дьулуур: мас-рестлинг” – очень важный для нас проект. Мы хотели снять фильм, основанный на оригинальной истории о якутском герое и якутском национальном виде спорта мас-рестлинг, но который будет близок и интересен самой широкой аудитории. Мы делали фильм для всех российских зрителей. И победа сразу в двух главных номинациях уважаемого фестиваля – доказательство того, что мы сумели сделать качественный, захватывающий фильм, настоящее зрительское кино».

Спасибо творческой группе, что пригласили на пресс-показ основоположников и организаторов мас-рестлинга, ветеранов спорта и действующих мадьыны, с успехом выступающих на мировой арене. Теперь ждем, что фильм коллективно посмотрят участники чемпионата мира по мас-рестлингу, который состоится 21-27 июня на якутской земле.

В добрый путь, “Дьулуур”! Уверен, что эта картина сыграет огромную роль в пропаганде и популяризации мас-рестлинга, и получит заслуженное признание у российского зрителя и на фестивалях.