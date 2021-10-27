Айталина Никифорова: У вас есть выбор, в каком бизнесе участвовать — фармацевтическом или ритуальном

Главный редактор информагентства ТайгаПост, известный журналист Айталина НИКИФОРОВА с мужем Сергеем СУМЧЕНКО вакцинировались в Якутии в числе первых. Подошли они к этому делу профессионально: предварительно изучили доступную информацию на разных источниках, сопоставили, сделали выбор. В своем блоге Айталина подробно освещала и сам процесс получения ими прививки, тогда это было достаточно экзотично, и ощущения после нее в течение продолжительного времени. На днях Айталина сообщила, что они с мужем ревакцинировались. Ближний круг семьи вакцинирован. В адрес антиваксеров журналистка высказалась довольно резко.

— Много хороших людей стали антиваксерами. Очень жаль, без вас мир станет тусклее. Популярная тема в ФБ «на нас делают деньги, не хочу участвовать в этом». Деньги делают на этом во всем мире. А у вас есть выбор — участвовать в фармацевтическом или ритуальном бизнесе. Вас не смущает же, что каждый раз зажигая газовую плиту, вы обогащаете какого-нибудь миллера. И да, я стараюсь больше никого не убеждать, ибо бесполезно. Только тех, кто мне дорог. Каждая(!) неделя приносит печальные вести, уже нет ни одной семьи, кого бы эта зараза не коснулась. Ей богу, как во время войны.