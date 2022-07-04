04.07.2022
16:02
6012

Происшествия

Айсен Николаев прокомментировал природное бедствие в с. Борогонцы

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал природную вакханалию в своем телеграм-канале:

Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для Спортивных игр. При этом пострадали 14 человек. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дал поручение Правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия.

Фото: ИА Якутия24
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev

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