Айсен Николаев прокомментировал природное бедствие в с. Борогонцы

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал природную вакханалию в своем телеграм-канале:

Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для Спортивных игр. При этом пострадали 14 человек. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дал поручение Правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия.