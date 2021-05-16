Айсен Николаев поздравляет якутян

Сегодня в Якутии отмечается День оздоровительного бега и ходьбы. Установлен он был в 1999 году по инициативе первого президента Михаила Ефимовича Николаева.

В связи с этим событием якутян поздравил глава республики Айсен Николаев: «Отрадно наблюдать, как с каждым годом у нас, в республике, растет число людей, которые стремятся внести в свою повседневную жизнь посильную активность – занимаются бегом, плаванием, силовыми тренировками, танцами, ездят на велосипеде, практикуют оздоровительные процедуры и правильно питаются. И, конечно, скандинавская ходьба становится массовым видом спорта среди якутян и это, друзья, замечательно!

Укрепление и сохранение здоровья напрямую касаются каждого человека, особенно сегодня, когда мы все переживаем сложный период пандемии, боремся с опасной болезнью. Здесь очень многое зависит от самого человека, от его стремления к активной и здоровой жизни. Но не менее важна поддержка со стороны государства.

2021 год объявлен Годом здоровья и началом Десятилетия здоровья в Республике Саха (Якутия). Мы поставили перед собой задачи тщательно и результативно заниматься вопросами здоровья людей от мала до велика, всесторонне и непрерывно совершенствовать медицинскую сферу. За этот период нам нужно сделать настоящий рывок к массовому оздоровлению якутян. Я уверен, что обоюдными усилиями и общим стремлением мы добьемся принципиального улучшения показателей здоровья, тем самым существенно повысим качество жизни каждого жителя Якутии».