Встреча главы Якутии с гендиректором АЛРОСА

В ходе встречи Сергей Иванов проинформировал главу республики о том, что компания работает в штатном режиме и не планирует сокращать производственные планы и социальные обязательства.

«Компания не снижает свои операционные планы. Мы недавно посмотрели консолидированные результаты девяти месяцев текущего года, идём строго по утверждённым в конце прошлого года Набсоветом производственным планам, и к концу года вероятно их немного перевыполним», – сказал Сергей Иванов.

Айсен Николаев отметил, что компанией предпринимаются все необходимые меры для обеспечения стабильности производственной деятельности в текущих условиях. Продолжается работа над важными стратегическими проектами, среди которых подготовка к началу строительства рудника Мир-Глубокий, трансформация производственного блока, цифровизация.

«Мы видим, что АЛРОСА строго выполняет все свои бюджетные и социальные обязательства, не останавливается работа по строительству новых объектов. В целом мы видим, что деятельность компании АЛРОСА и в дальнейшем будет направлена на то, чтобы сохранить за собой статус крупнейшей в мире алмазодобывающей компании», – резюмировал глава Якутии по результатам встречи.