Вдохновляющая цитата Айсена Николаева

Пришло время быстрых и правильных решений. Мы должны сохранить и повысить устойчивость экономики всей нашей страны. По моему поручению в республике создан оперативный штаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Надо понимать, что любой кризис приносит не только негативные явления, но и даёт стимул для дальнейшего развития. Сегодня для Дальнего Востока, в том числе и Якутии, открываются новые возможности, которые мы максимально должны использовать.