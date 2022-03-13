13.03.2022
00:05
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Айсена Николаева

Пришло время быстрых и правильных решений. Мы должны сохранить и повысить устойчивость экономики всей нашей страны. По моему поручению в республике создан оперативный штаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Надо понимать, что любой кризис приносит не только негативные явления, но и даёт стимул для дальнейшего развития. Сегодня для Дальнего Востока, в том числе и Якутии, открываются новые возможности, которые мы максимально должны использовать.

Айсен НИКОЛАЕВ, глава Республики Саха (Якутия)

Источник: Пост в социальной сети «В контакте»
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